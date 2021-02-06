Флагманский смартфон Huawei P30 Pro продают по минимальной цене

Huawei P30 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти предлагают в указанный выше период за 38 990 рублей. Чтобы получить скидку, нужно использовать купон и промокод «VASS4000». Продавец обещает, что пришлёт смартфон с официальной гарантией. Поскольку акция стартует только через два дня, у вас есть время, чтобы подумать перед покупкой.

Huawei P30 Pro с таким объёмом памяти сейчас предлагают за 45 тысяч рублей в торговых сетях и чуть дешевле в серой рознице. Цена в 38 990 рублей является самой низкой для данной модели.