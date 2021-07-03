Флагманский смартфон Huawei P50 приблизился к выпуску

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Флагманский смартфон Huawei P50 приблизился к выпускуМожет быть, правда, презентуют в конце июля?
Вокруг новой серии флагманских смартфонов Huawei P50 развернулась эпопея — их выпуск неоднократно переносился, и уже не до конца ясно, когда он всё-таки состоится. Хорошая новость в том, что устройства медленно, но верно приближаются к релизу. И сертификационные сайты это доказывают.
Ожидается, что в новой линейке будут стандартная модель P50, P50 Pro и P50 Pro+. Большинство смартфонов серии не будут поддерживать 5G. Всё потому, что Huawei может использовать только 4G-чипы Qualcomm. Известно, что для китайского производителя готовится вариант Snapdragon 888 без 5G.
Модель Huawei JAD-AL50 заметили в китайской базе сертификаций 3C. Скорее всего, это базовый Huawei P50 или 4G-версия P50 Pro. В документах 3C также упоминается поддержка 66-Вт зарядки, такой же, как в Mate 40.
По слухам, анонс серии Huawei P50 должен состояться 29 июля.