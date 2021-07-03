Флагманский смартфон Huawei P50 приблизился к выпуску

Ожидается, что в новой линейке будут стандартная модель P50, P50 Pro и P50 Pro+. Большинство смартфонов серии не будут поддерживать 5G. Всё потому, что Huawei может использовать только 4G-чипы Qualcomm. Известно, что для китайского производителя готовится вариант Snapdragon 888 без 5G.

Модель Huawei JAD-AL50 заметили в китайской базе сертификаций 3C. Скорее всего, это базовый Huawei P50 или 4G-версия P50 Pro. В документах 3C также упоминается поддержка 66-Вт зарядки, такой же, как в Mate 40.