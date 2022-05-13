Флагманский смартфон Huawei перевыпустили с улучшениями под другим именем

Базовую модель с 8 ГБ RAM и 128 ГБ хранилища предлагают за 3999 юаней (около 38 тысяч рублей по текущему курсу), а вариант с 256 ГБ хранилища — за 4499 юаней (около 43 тысяч рублей).

С точки зрения дизайна смартфон TD Tech M40 выглядит как Huawei Mate 40. Главное отличие новинки от своего предшественника — поддержка подключения 5G. Похоже, это очередной способ обойти американские санкции для китайского бренда.

Новый аппарат также работает на SoC MediaTek Dimensity 1000 Plus. Это серьёзное обновление по сравнению с устаревшим Huawei HiSilicon Kirin 9000, который китайская компания была вынуждена использовать.