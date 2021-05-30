Флагманский смартфон Huawei подешевеет почти на 20 тысяч рублей

В обычное время стоимость смартфона Huawei P40 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 69 300 рублей. С 1 июня цена снизится до 49 999 рублей, то есть почти на 20 тысяч рублей. Дешевле на Яндекс.Маркете найти нельзя.

Чтобы получить скидку, нужно зайти на страницу в даты акции, выбрать смартфон, нажать на кнопку «Получить купоны», а затем в корзине использовать промокод «7700SSHW». Имеет смысл не дожидаться последнего дня акции.

Магазин MOLNIA ELECTRONICS имеет хорошие отзывы и оценки. Продавец утверждает, что Huawei P40 Pro имеет официальную гарантию.