Флагманский смартфон Huawei сдаёт пользователей властям Китая

Вокруг компании Huawei продолжается скандал по поводу связи компании с китайским правительством. На это раз, участники группы ExploitWareLabs обнаружили, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro передаёт данные на китайские сервера.
Об этом сообщается записи ExploitWareLabs в социальной сети Facebook и приводится длинный список доменов, на которые отправляются запросы и передаётся информация без ведома пользователей. В этом списке присутствует beian.gov.cn, принадлежащий отделу сетевой безопасности Китая, согласно сервису Whois.com.
Правда, на данный домен идёт запрос только после обращения к китайскому поисковику Baidu. Таким образом, можно заключить, что проблема касается главным образом китайских пользователей.
Представители Huawei отказались комментировать «необоснованные заявления, подкрепленные нулевыми доказательствами из анонимных источников».
Smartphone Huawei P30 Pro sends requests to Chinese servers Captured DNS requests from Huawei P30 Pro to a block list https://github.com/pe3zx/huawei-block-listОпубликовано ExploitWareLabs Воскресенье, 21 апреля 2019 г.