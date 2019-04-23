Флагманский смартфон Huawei сдаёт пользователей властям Китая

Вокруг компании Huawei продолжается скандал по поводу связи компании с китайским правительством. На это раз, участники группы ExploitWareLabs обнаружили, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro передаёт данные на китайские сервера.

Об этом сообщается записи ExploitWareLabs в социальной сети Facebook и приводится длинный список доменов, на которые отправляются запросы и передаётся информация без ведома пользователей. В этом списке присутствует beian.gov.cn, принадлежащий отделу сетевой безопасности Китая, согласно сервису Whois.com.

Правда, на данный домен идёт запрос только после обращения к китайскому поисковику Baidu. Таким образом, можно заключить, что проблема касается главным образом китайских пользователей.

Представители Huawei отказались комментировать «необоснованные заявления, подкрепленные нулевыми доказательствами из анонимных источников».