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Флагманский смартфон Meizu получил самый быстрый сканер отпечатков пальцев
Быстрее, чем в Galaxy S21
Недавно представили новые флагманские смартфоны серии Meizu 18. Они получили ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Пользователи говорят, что это самый быстрый датчик из тех, что установлены в современных смартфонах.
Впечатлениями от новинки поделился известный инсайдер Ice Universe. В своём Twitter-аккаунте он написал, что в Meizu 18 установлен самый быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев из тех, что он пробовал (а пробовал он, должно быть, немало). Блогер утверждает, что сканер в новинке реагирует даже быстрее, чем в Samsung Galaxy S21.
This is the fastest under-screen fingerprint I have ever experienced, faster than S21 pic.twitter.com/5EiziPv1iG— Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2021
В Meizu же говорили, что потратили много денег на то, чтобы выяснить, как разместить сканер отпечатков пальцев так, чтобы это было максимально удобно. В компании отметили, что уделили много внимания функции, которая используется десятки раз в день.