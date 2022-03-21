Флагманский смартфон Motorola с 108 Мп и 8/256 ГБ памяти продают дешевле 37 тысяч рублей

Сегодня в 18:38
1 мин.
Флагманский смартфон Motorola с 108 Мп и 8/256 ГБ памяти продают дешевле 37 тысяч рублейВ кризис такие цены будут редкостью
В «Ситилинке» распродают смартфон Motorola Edge 20. Его можно купить за 36 090 рублей.
Смартфон предлагается в конфигурации 8/256 ГБ. Стоимость снижена значительно — на Яндекс.Маркете дешевле чем за 49 тысяч рублей не найти. Однако стоит понимать, что такая цена актуальна на момент публикации новости. Проверяйте, пожалуйста, наличие скидки самостоятельно.
Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 778G, основной камерой на 108 Мп (её дополняют датчики на 16 Мп и 8 Мп). Фронталка здесь 32-мегапиксельная. Motorola Edge 20 питает аккумулятор ёмкостью 4000 мAч, у него также имеется функция быстрой зарядки. Смартфон доступен в сером цвете.