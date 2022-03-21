Флагманский смартфон Motorola с 108 Мп и 8/256 ГБ памяти продают дешевле 37 тысяч рублей

Смартфон предлагается в конфигурации 8/256 ГБ. Стоимость снижена значительно — на Яндекс.Маркете дешевле чем за 49 тысяч рублей не найти. Однако стоит понимать, что такая цена актуальна на момент публикации новости. Проверяйте, пожалуйста, наличие скидки самостоятельно.