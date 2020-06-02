Флагманский смартфон Motorola уступил по качеству камеры всем конкурентам 2020 года

Модель Edge+ имеет тройную основную камеру. Главный датчик тут 108-мегапиксельный. Его сопровождают ультраширокоугольный 16-Мп модуль и телефото-камера на 8 Мп, способная к трёхкратному оптическому зуму. Edge+ может записывать видео в разрешении 6K при 30 fps и в разрешении 4K при 30 fps.

К сожалению, возможности смартфона экспертов не впечатлили. Они оценили камеру Edge+ в 113 баллов. Отдельно фотосъёмка получила 119 баллов, а видеосъёмка — 101 балл. По рейтингу DxOMark это ставит флагман Motorola ниже конкурентных моделей текущего года — Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra — и даже прошлогодних смартфонов.

Эксперты из плюсов отметили у Edge+ низкий уровень шума на фотографиях, хорошую детализацию. Смартфон потерял очки за свой зум, широкоугольную камеру и портретный режим.