Флагманский смартфон Motorola в 2022 году: что это такое и стоит ли покупать

Выпущена модель Motorola Edge X30 была в 2021 году, но это первое в мире устройство на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Другими словами, подойдёт этот аппарат однозначно любителям игр, а также тем, кто занимается видеомонтажом. В ближайшие несколько лет этот смартфон точно не потеряет актуальности, отмечает эксперт Филипп Беликов.

В комплекте идёт вместе с флагманом блок зарядки, но всего на 68 Вт. Производитель обещает, что заряжаться устройство будет за 30 минут, но на самом деле для этого смартфону нужно 50 минут. Кроме этого, вместе с Motorola идёт обычный силиконовый прозрачный чехол. При этом один из главных недостатков телефона - слишком высоко расположенный сканер отпечатка пальцев.

Что касается экрана, то его частота обновления составляет 144 Гц. В целом это не самый яркий экран за такую стоимость, но вполне неплохой. Функция «погашения» мерцания (ШИМа) работает также здесь довольно хорошо, по словам эксперта.

Также установлен на Motorola Edge X30 «чистый» Android 12. Но касается это лишь меню настроек, а в остальном здесь есть фирменная оболочка от Motorola. Кроме того, в России этот аппарат сейчас не продаётся, предназначен он для Китая, поэтому русского языка на нём нет. «Сервисы Google» по умолчанию здесь не активированы, но это можно сделать в «Настройках».

Помимо этого, отсутствует на Motorola Edge X30 поддержка Band 20. Это значит, что если пользоваться устройством в сельской местности, то могут возникнуть проблемы со связью.