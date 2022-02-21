Флагманский смартфон Motorola в 2022 году: что это такое и стоит ли покупать

Флагманский смартфон Motorola в 2022 году: что это такое и стоит ли покупатьВыяснили на YouTube-канале «Честный блог»
Выпущена модель Motorola Edge X30 была в 2021 году, но это первое в мире устройство на процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Другими словами, подойдёт этот аппарат однозначно любителям игр, а также тем, кто занимается видеомонтажом. В ближайшие несколько лет этот смартфон точно не потеряет актуальности, отмечает эксперт Филипп Беликов.
В комплекте идёт вместе с флагманом блок зарядки, но всего на 68 Вт. Производитель обещает, что заряжаться устройство будет за 30 минут, но на самом деле для этого смартфону нужно 50 минут. Кроме этого, вместе с Motorola идёт обычный силиконовый прозрачный чехол. При этом один из главных недостатков телефона - слишком высоко расположенный сканер отпечатка пальцев.
Что касается экрана, то его частота обновления составляет 144 Гц. В целом это не самый яркий экран за такую стоимость, но вполне неплохой. Функция «погашения» мерцания (ШИМа) работает также здесь довольно хорошо, по словам эксперта.
Также установлен на Motorola Edge X30 «чистый» Android 12. Но касается это лишь меню настроек, а в остальном здесь есть фирменная оболочка от Motorola. Кроме того, в России этот аппарат сейчас не продаётся, предназначен он для Китая, поэтому русского языка на нём нет. «Сервисы Google» по умолчанию здесь не активированы, но это можно сделать в «Настройках».
Помимо этого, отсутствует на Motorola Edge X30 поддержка Band 20. Это значит, что если пользоваться устройством в сельской местности, то могут возникнуть проблемы со связью.
В самих играх имеется возможность у Motorola настраивать частоту кадров. По результатам теста Antutu набирает смартфон 971 тысячу и почти 942 тысячи баллов. Нагревается при этом он до 36 и 38 градусов соответственно. По троттлингу процессор смартфона показывает также хорошие результаты: лучше, чем предыдущие версии Snapdragon. Это означает, как подчёркивает специалист, что пользоваться устройством можно будет в ближайшие два-три года без проблем.
Ещё из минусов устройства - отсутствие ИК-порта. Но в то же время есть здесь поддержка модуля NFC.
Кроме того, ведущему не понравилась одна из особенностей интерфейса смартфона. При опускании «шторки» на главном экране видны настройки, но нет уведомлений.
Что касается автономности, то пользователь получает 5-6 часов работы экрана. В целом это, по мнению эксперта, хороший результат. Хватать Motorola Edge X30 точно будет на целый день.
Интерфейс камеры у Motorola не очень удобный, к нему нужно будет привыкать. Что касается качества снимков, то в целом устройство вполне оправдывает свою стоимость. Единственное - нет здесь телеобъектива. Примеры фотографий - ниже.
В целом ведущему смартфон Motorola Edge X30 понравился. С точки зрения скорости работы, камеры, автономности, нагрева это вполне неплохое устройство. Если вам необходима именно хорошая «рабочая лошадка», полностью оправдывающая свою стоимость, заключает эксперт, то стоит присмотреться к этому флагману.