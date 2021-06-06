Флагманский смартфон OnePlus продают в России дешевле, чем в Китае

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06 июня в 18:01
Флагманский смартфон OnePlus продают в России дешевле, чем в КитаеСкидка — 19 тысяч рублей
В онлайн-магазине Ozon можно выгодно купить флагманский смартфон OnePlus 9R — со скидкой в19 тысяч рублей. Этот аппарат оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 870 и поддерживает 5G.
Без скидки на Ozon OnePlus 9R со 128 ГБ памяти стоит 49 999 рублей. Сейчас его можно купить за 30 999 рублей. Достаточно добавить товар в корзину:
Это самое выгодное предложение для данного смартфона. На AliExpress минимальная цена, по которой продают OnePlus 9R составляет 34,5 тысячи рублей.
Помимо вышеперечисленного у модели также есть AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.