Флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro получит камеру в форме печеньки. В сеть утекли фото

Флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro получит камеру в форме печеньки. В сеть утекли фотоАнонс скоро
Oppo собирается представить флагманскую серию смартфонов Find X6 21 марта. Ожидается , что Find X6 Pro станет главной новинкой мероприятия. Сегодня в сети уже появились фотографии устройства.
Фото: Unsplash
Как отмечают журналисты, модуль камеры Find X6 Pro выполнен в форме печенья Oreo. В нём установлены три модуля и светодиодная вспышка. Верхняя часть модуля выполнена из стекла, а нижняя — из металла.
Gizmochina
Также фото подтверждает партнёрство между Oppo и Hasselblad, шведским производителем камер. Find X6 Pro также будет оснащён чипом MariSilicon X, что ещё больше повысит производительность камеры устройства.
Как сообщает блогер Digital Chat Station, на задней панели Find X6 Pro разместятся камеры Sony IMX989 + IMX890 + IMX890. Все эти датчики имеют разрешение 50 мегапикселей.