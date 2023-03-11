Флагманский смартфон Oppo Find X6 Pro получит камеру в форме печеньки. В сеть утекли фото

Также фото подтверждает партнёрство между Oppo и Hasselblad, шведским производителем камер. Find X6 Pro также будет оснащён чипом MariSilicon X, что ещё больше повысит производительность камеры устройства.

Как сообщает блогер Digital Chat Station, на задней панели Find X6 Pro разместятся камеры Sony IMX989 + IMX890 + IMX890. Все эти датчики имеют разрешение 50 мегапикселей.