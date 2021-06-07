Новая информация пришла прямиком из Южной Кореи, родной страны Samsung. Утверждается, что никакой подэкранной камеры во флагманском смартфоне Samsung 2022 года не будет.

По информации источника, компания решила не применять новую технологию из-за её низкого качества и проблем. Сообщается, что в некоторых случаях при использовании подэкранной камеры на OLED-панелях появляется мозаичный рисунок.

Не исключено, что подэкранная камера появится в смартфонах Galaxy Note 2022 года. Также ожидается, что эту технологию мы увидим в гибком Z Fold3 уже в 2021 году.