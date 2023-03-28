Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 проверили в тесте на падение

14:36, 28 марта 2023
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Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 проверили в тесте на падениеРезультаты неплохие
В сети опубликовали тест на падение Samsung Galaxy S23. Устройство роняли так, чтобы оно приземлялось на разные стороны.
Фото: Allstate Protection Plans
Испытания были проведены компанией Allstate Protection Plans. Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra роняли на переднюю панель, заднюю и на боковые стороны с высоты почти два метра. Результаты этих тестов сравнивали с результатами флагманских телефонов Samsung Galaxy S22.
У всех шести моделей были повреждены переднее и заднее стекло, но Galaxy S23 Ultra вырвался вперёд с наименьшими повреждениями. После падения на боковые грани у него остались незначительные вмятины на алюминиевой раме. А вот базовые модели Galaxy S23 и Galaxy S23+ серьёзно разбились.