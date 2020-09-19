Флагманский смартфон Samsung проиграл iPhone 11 Pro Max по времени работы аккумулятора

Это был уже третий этап битвы между флагманами Samsung и Apple. В первом тесте смартфоны сбрасывали с высоты (победил Note20 Ultra), а во втором — проверяли скорость запуска приложений (снова победа за самсунгом).

В третьем тесте по времени работы аккумулятора на одном заряде явным лидером стал iPhone 11 Pro Max. Стоит отметить, что на стороне смартфона Apple были экран поменьше, обычная частота обновления экрана и лучшая оптимизация операционной системы. В итоге iPhone проработал 11 часов, а Note20 Ultra — 9 часов.