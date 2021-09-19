Флагманский смартфон Samsung проиграл тест автономности айфону с меньшей ёмкостью аккумулятора

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Флагманский смартфон Samsung проиграл тест автономности айфону с меньшей ёмкостью аккумулятораИ это был стандартный iPhone 12
Авторы YouTube-канала PhoneBuff провели тест аккумуляторов двух смартфонов — Samsung Galaxy Z Flip 3 и Apple iPhone 12. 13-ую модель пока, к сожалению, проверить нельзя.
У Galaxy Z Flip 3 установлен аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, а у iPhone 12 — 2815 мАч. Смартфон Samsung работает на топовом процессоре Snapdragon 888, а айфон, конечно, на Apple A14 Bionic. При этом экран у Galaxy Z Flip 3 поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а у iPhone 12 — нет.
Сначала телефоны протестировали исходящим вызовом длительностью час. За это время Galaxy Z Flip 3 разрядился до 92%, а iPhone 12 — до 98%.
Затем на смартфонах начали выполнять одинаковые повседневные действия, вроде набора сообщений и просмотра веб-страниц.
В итоге Galaxy Z Flip 3 разрядился полностью тогда, когда у айфона оставалось ещё 25% заряда. В сумме экран первого смартфона проработал 7 часов, а второго — 9 часов и одну минуту.