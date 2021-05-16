Флагманский смартфон Samsung S20+ предлагают со скидкой 25 тысяч рублей

Устройство предлагается в комплектации со 128 ГБ памяти. На момент публикации новости на сайте оно в наличии есть, но количество товара может быть ограничено. Можно выбрать два варианта скидки — вместе с SIM-картой в комплекте или без неё. В последнем случае нужно ввести в корзине промокод «HOME257». Смартфон станет стоить 49 990 рублей вместо 74 990 рублей. Ещё можно воспользоваться услугой trade-in: сдать старое устройство и получить дополнительную скидку.