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Сегодня в 12:03
Флагманский смартфон Samsung S20+ продают со скидкой 10 тысяч рублей
В магазине МТС
Интернет-магазин МТC предлагает флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+ со скидкой 10 тысяч рублей. Это выгодная акция, и она работает при покупке комплекта с сим-картой оператора.
Если положить в корзину пакет «Тарифище», то можно увидеть, что цена на смартфон Samsung Galaxy S20+ со 128 ГБ памяти составляет 40 290 рублей. Без скидки устройство оценено в 49 990 рублей.
Напомним, что смартфон Samsung Galaxy S20+ вышел в феврале 2020 года. Устройство имеет процессор Exynos 990, экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма, камеру с главным датчиком на 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.
Стоит поспешить с покупкой смартфона, так как срок акции может быть ограничен, как и запасы устройства.