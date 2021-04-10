Флагманский смартфон Samsung S20+ продают со скидкой 10 тысяч рублей

Напомним, что смартфон Samsung Galaxy S20+ вышел в феврале 2020 года. Устройство имеет процессор Exynos 990, экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма, камеру с главным датчиком на 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Стоит поспешить с покупкой смартфона, так как срок акции может быть ограничен, как и запасы устройства.