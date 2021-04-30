Телефоны
Сегодня в 14:37
Флагманский смартфон Samsung S21 продают со скидкой 28 тысяч рублей
До 4 мая
В магазине Samsung на TMall запустили распродажу флагманского смартфона Galaxy S21 с объёмом памяти 256 ГБ. Аппарат стоит на 28 500 рублей дешевле.
Чтобы получить основную скидку, нужно применить купон на странице AliExpress. Количество купонов и товаров ограничено. Акция продлится до 4 мая 10:00 по московскому времени. Для получения максимальной скидки уже в корзине надо применить промокод «GUDOK4000». Итоговая стоимость получится такая:
Официальная стоимость Samsung Galaxy S21 с 256 ГБ памяти составляет 79 990 рублей.
Напомним, смартфон оснащается 120-Гц дисплеем диагональю 6,2 дюйма, процессором Exynos 2100, изготовленным по техпроцессу 5 нм, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и камерой с 64-Мп датчиком.