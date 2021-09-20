Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III сравнили с Samsung S21 Ultra

Дисплей смартфона обеспечивает отличную естественную цветопередачу. При этом он не очень яркий даже на максимальном уровне. Частота обновления экрана - до 120 Гц, за счёт чего интерфейс становится плавным.

Динамик здесь не самый громкий. Но при этом расположены оба типа динамиков друг напротив друга, что удобно при игре.

На основную камеру фото, по мнению ведущего, получаются довольно неплохие, правда, с такой стоимостью они могли бы быть и лучше. Но автоматическая их обработка не на высшем уровне и у S21 Ultra выходят снимки интереснее, заметил эксперт. Также приложение камеры предлагает несколько режимов на выбор, в том числе ручной, где можно настраивать почти все параметры. При этом из-за перегрева смартфона камера может автоматически отключаться и сама конструкция заднего блока камер хрупкая и легко при падении может выйти из строя.

При этом почему-то в Sony Xperia 1 III нет функции распознавания лица и иногда возникают глюки из-за обновления времени в приложениях.

В целом, заключил эксперт, в плане соотношения "цена-качество" смартфон Sony Xperia 1 III далёк от идеала и не стоит своих денег. Есть недоработки, которые нужно исправлять. Например, зависание камеры при перегревании, реагирование датчика приближения на поднесение смартфона к уху во время разговора и др. То есть Sony можно взять как альтернативу Samsung и Apple, но при этом технологии у первого аппарата окажутся недоработанными.