Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III сравнили с Samsung S21 Ultra

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 III сравнили с Samsung S21 UltraПо качеству камеры он однозначно уступает корейскому производителю
Эльдар сразу же выделил одну из "фишек" смартфона Sony Xperia 1 III - интересный внешний вид. Этим он довольно сильно отличается от других моделей той же ценовой категории (например, Samsung S21 Ultra).
Материал корпуса - стекло, и на нём остаются отпечатки пальцы (даже на устройстве чёрного цвета). Блок камер немного выступает. Также из минусов дизайна - "затирание" стекла по краям, если пользоваться аппаратом без защитного чехла, не очень удобный для руки скос на боковой панели. При этом здесь сбоку смартфона есть отдельная кнопка для включения камеры и клавиша быстрого вызова (с её помощью можно открывать любое приложение). По габаритам аппарат кажется довольно небольшим, и это плюс, подчеркнул ведущий.
Дисплей смартфона обеспечивает отличную естественную цветопередачу. При этом он не очень яркий даже на максимальном уровне. Частота обновления экрана - до 120 Гц, за счёт чего интерфейс становится плавным.
Динамик здесь не самый громкий. Но при этом расположены оба типа динамиков друг напротив друга, что удобно при игре.
На основную камеру фото, по мнению ведущего, получаются довольно неплохие, правда, с такой стоимостью они могли бы быть и лучше. Но автоматическая их обработка не на высшем уровне и у S21 Ultra выходят снимки интереснее, заметил эксперт. Также приложение камеры предлагает несколько режимов на выбор, в том числе ручной, где можно настраивать почти все параметры. При этом из-за перегрева смартфона камера может автоматически отключаться и сама конструкция заднего блока камер хрупкая и легко при падении может выйти из строя.
При этом почему-то в Sony Xperia 1 III нет функции распознавания лица и иногда возникают глюки из-за обновления времени в приложениях.
В целом, заключил эксперт, в плане соотношения "цена-качество" смартфон Sony Xperia 1 III далёк от идеала и не стоит своих денег. Есть недоработки, которые нужно исправлять. Например, зависание камеры при перегревании, реагирование датчика приближения на поднесение смартфона к уху во время разговора и др. То есть Sony можно взять как альтернативу Samsung и Apple, но при этом технологии у первого аппарата окажутся недоработанными.