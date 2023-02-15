Флагманский смартфон Tecno Phantom X2 Pro с огромной выдвижной камерой уже можно купить в России

К тому же смартфон оснащен закругленным 6,8” AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 х 2400. В него также встроен сканер отпечатков пальцев.

Tecno Phantom X2 Pro уже доступен по промо цене 59 990 рублей на Ozon, а также в магазинах DNS, Билайн, М.Видео, Эльдорадо и МТС.