Флагманский смартфон Tecno Phantom X2 Pro с огромной выдвижной камерой уже можно купить в России

Флагманский смартфон Tecno Phantom X2 Pro с огромной выдвижной камерой уже можно купить в РоссииЧем еще смартфон может похвастаться
Tecno анонсировал старт продаж флагмана Phantom X2 Pro с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом.
Фото: Tecno
Флагман оснащен 50 Мп выдвижным портретным объективом с фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой F1.49 и глубиной резкости 18,9 см. Заявлен также 2,5-кратный оптический зум.
Смартфон работает на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 9000 5G. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15.3 млрд транзисторов. Он также будет полезен в съемке – искусственный интеллект поможет с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом.
К тому же смартфон оснащен закругленным 6,8” AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 х 2400. В него также встроен сканер отпечатков пальцев.
Tecno Phantom X2 Pro уже доступен по промо цене 59 990 рублей на Ozon, а также в магазинах DNS, Билайн, М.Видео, Эльдорадо и МТС.