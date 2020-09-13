Флагманский смартфон Vivo Nex отдают за полцены

Также можно сдать старое устройство и получить дополнительную скидку на смартфон. Приобрести Vivo Nex можно на сайте компании (учтите, что смартфон мог остаться на складе не во всех городах).

Аппарат оснащён Super AMOLED-экраном диагональю 6,59 дюйма и разрешением 2316 x 1080 пикселей. Объём встроенной памяти смартфона составляет 128 ГБ, оперативной — 8 ГБ. Основная камера тут сдвоенная: состоит из датчиков на 12 Мп и 5 Мп. Фронталка расположена на выдвижном модуле. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 845. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч. Vivo Nex (1805) вышел в 2018 году.