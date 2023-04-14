Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет превратить в фотоаппарат

14:14, 14 апреля 2023
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Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет превратить в фотоаппаратXiaomi делает упор на камеру
Согласно новому тизеру в Weibo, грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет использовать вместе со специальным держателем.
Фото: Xiaomi
Пост генерального директора и основателя Xiaomi Лэй Цзюня подразумевает, что аксессуар делает телефон больше похожим на камеру. Можно увидеть специальную кнопку спуска затвора на рукоятке, которая позволяет удобно делать фотографии.
Из тизера также следует, что смартфон представят 18 апреля в Китае.