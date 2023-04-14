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14:14, 14 апреля 2023
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Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет превратить в фотоаппарат

Xiaomi делает упор на камеру

Согласно новому тизеру в Weibo, грядущий флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет использовать вместе со специальным держателем.

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет превратить в фотоаппарат

Фото: Xiaomi

Пост генерального директора и основателя Xiaomi Лэй Цзюня подразумевает, что аксессуар делает телефон больше похожим на камеру. Можно увидеть специальную кнопку спуска затвора на рукоятке, которая позволяет удобно делать фотографии.

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra можно будет превратить в фотоаппарат

Xiaomi

Из тизера также следует, что смартфон представят 18 апреля в Китае.

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