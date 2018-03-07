Флагманский смартфон Xiaomi 2017 года продают дороже, чем модель 2018

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Флагманский смартфон Xiaomi 2017 года продают дороже, чем модель 2018Xiaomi Mi 6 нравится людям
Xiaomi Mi 6 стал одним из самых популярных смартфонов Xiaomi. Он настолько полюбился пользователям, что некоторые люди до сих пор пользуются им, а кто-то готов и купить устройство. И цены на него остаются относительно высокими.
Информацией поделилась крупная торговая площадка Xianyu. Оказалось, что подержанные смартфоны Xiaomi Mi 6 2017 года выпуска там стоят дороже Xiaomi Mi 8 2018 года выпуска. Первая модель предлагается за 600 юаней (около 7000 рублей), а вторая стоит меньше этой суммы.
Ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) рассказал, что смартфоном Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется около 2,15 млн человек. Судя по данным инсайдеров, у компании есть планы по перевыпуску модели.