Флагманский смартфон Xiaomi 2017 года продают дороже, чем модель 2018

Информацией поделилась крупная торговая площадка Xianyu. Оказалось, что подержанные смартфоны Xiaomi Mi 6 2017 года выпуска там стоят дороже Xiaomi Mi 8 2018 года выпуска. Первая модель предлагается за 600 юаней (около 7000 рублей), а вторая стоит меньше этой суммы.

Ранее глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) рассказал, что смартфоном Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется около 2,15 млн человек. Судя по данным инсайдеров, у компании есть планы по перевыпуску модели.