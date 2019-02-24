Xiaomi Mi 9 представлен в Европе: цены и сроки начала продаж

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9 для международного рынка. Изначальный анонс Xiaomi Mi 9 (обзор) состоялся в Китае 20 февраля.
В Китае на Xiaomi Mi 9 пока можно только оформить предварительный заказ, а розничные продажи должны открыться 26 февраля 2019 года.
Предварительные продажи в Европе откроются уже сегодня. Розничные продажи начнутся 28 февраля. Смартфон предлагается по цене 449 и 499 евро за версии 6+64 ГБ и 6+128 ГБ соответственно.
Смартфон получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, он занимает 90,7% передней панели, что заметно выше, чем у предшественника Mi 8 с 83,66% и Apple iPhone XS Max с 84,29%. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Всё это защищено стеклом Corning Gorilla Glass 6.
Одной из главных особенностей стала тройная основная камера. Она сочетает такие модули: 48-мегапиксельный 1/2,0-дюймовый сенсор Sony IMX586 с апертурой f/1.75, 12-мегапиксельный 1/3,6-дюймовый сенсор Samsung S5K3M5, телефото объектив с апертурой f/2.2, 16-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый сенсор Sony IMX481, широкоугольный объектив на 117 градусов с аппертурой f/2.2. Есть светодиодная вспышка, непрерывная фокусировка, лазерный и фазовый автофокус, используется оптика с шестью пластиковыми линзами, 2-кратный оптическим зум. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.
Аппаратной основой стал новейший топовый процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч, быстрой зарядкой мощностью 27 Вт и первой в мире беспроводной зарядкой на 20 Вт.