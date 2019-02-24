Xiaomi Mi 9 представлен в Европе: цены и сроки начала продаж

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9 для международного рынка. Изначальный анонс Xiaomi Mi 9 (обзор) состоялся в Китае 20 февраля.

В Китае на Xiaomi Mi 9 пока можно только оформить предварительный заказ, а розничные продажи должны открыться 26 февраля 2019 года.

Предварительные продажи в Европе откроются уже сегодня. Розничные продажи начнутся 28 февраля. Смартфон предлагается по цене 449 и 499 евро за версии 6+64 ГБ и 6+128 ГБ соответственно.