Компания Xiaomi представила сегодня долгожданный флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 и его более мощное издание Transparent или Explorer Edition с прозрачной задней панелью.
Смартфон получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, он занимает 90,7% передней панели, что заметно выше, чем у предшественника Mi 8 с 83,66% и Apple iPhone XS Max с 84,29%. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Всё это защищено стеклом Corning Gorilla Glass 6.
Одной из главных особенностей стала тройная основная камера:
- 48-мегапиксельный 1/2,0-дюймовый сенсор Sony IMX586 с апертурой f/1.75,
- 12-мегапиксельный 1/3,6-дюймовый сенсор Samsung S5K3M5, телефото объектив с апертурой f/2.2
- 16-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый сенсор Sony IMX481, широкоугольный объектив на 117 градусов с аппертурой f/2.2
Есть светодиодная вспышка, непрерывная фокусировка, лазерный и фазовый автофокус, используется оптика с шестью пластиковыми линзами, 2-кратный оптическим зум.
Аппаратной основой стал новейший топовый процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч, быстрой зарядкой мощностью 27 Вт и первой в мире беспроводной зарядкой на 20 Вт.
Xiaomi Mi 9 Transparent или Explorer Edition отличается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, также у него в основной камере оптика с семью пластиковыми линзами и увеличенной апертурой f/1.47.
Смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C.
Xiaomi Mi 9 предлагается по цене 446 долларов за 6+128 ГБ, 490 долларов за 8+128 ГБ. Версия Xiaomi Mi 9 Transparent или Explorer Edition 12+256 ГБ будет обойдётся в 595 доллара. Продажи в Китае стартуют 26 февраля 26 года.