Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 представлен официально

Компания Xiaomi представила сегодня долгожданный флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 и его более мощное издание Transparent или Explorer Edition с прозрачной задней панелью.

Смартфон получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей разрешением (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, он занимает 90,7% передней панели, что заметно выше, чем у предшественника Mi 8 с 83,66% и Apple iPhone XS Max с 84,29%. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Всё это защищено стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Одной из главных особенностей стала тройная основная камера:

48-мегапиксельный 1/2,0-дюймовый сенсор Sony IMX586 с апертурой f/1.75,

12-мегапиксельный 1/3,6-дюймовый сенсор Samsung S5K3M5, телефото объектив с апертурой f/2.2

16-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый сенсор Sony IMX481, широкоугольный объектив на 117 градусов с аппертурой f/2.2

Есть светодиодная вспышка, непрерывная фокусировка, лазерный и фазовый автофокус, используется оптика с шестью пластиковыми линзами, 2-кратный оптическим зум.

Аппаратной основой стал новейший топовый процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч, быстрой зарядкой мощностью 27 Вт и первой в мире беспроводной зарядкой на 20 Вт.

Xiaomi Mi 9 Transparent или Explorer Edition отличается 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, также у него в основной камере оптика с семью пластиковыми линзами и увеличенной апертурой f/1.47.