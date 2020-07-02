Флагманский смартфон Xiaomi получил низкую оценку селфи-камеры

Специалисты дали Xiaomi Mi 10 Pro всего 83 балла. В общем рейтинге DxOMark по фронтальным камерам смартфон занял 22 место. Его обогнали Apple iPhone SE (2020), Google Pixel 3 и Honor 20 Pro, а на совсем недосягаемой высоте находится Huawei P40 Pro.

Эксперты пришли к выводу, что Xiaomi Mi 10 Pro подойдёт для тех, кто хочет постить случайные селфи в соцсетях и не слишком заботится о проблемах с динамическим диапазоном и неэффективной системе стабилизации. Что интересно, по качеству основной камеры Xiaomi Mi 10 Pro находится в топ-5 рейтинга DxOMark.