Флагманский смартфон Xiaomi протестировали с новейшей Android 12

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Сегодня в 15:55
Флагманский смартфон Xiaomi протестировали с новейшей Android 12Возможно, Mi 11 Ultra
В базе данных бенчмарка GeekBench появилась новая флагманская модель Xiaomi. Её протестировали под управлением новейшей операционной системы Android.
Новый смартфон проходит под модельным номером M2102K1G. По данным GeekBench ясно, что этот аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 888. Также устройство применяет 8 ГБ оперативной памяти. Работает оно под управлением Android 12.
Gizchina
Источники предполагают, что это глобальная версия Xiaomi Mi 11 Ultra. Утверждается также, что этот смартфон может работать под управлением бета-версии Android 12.
Напомним, после анонса Android 12 компания Xiaomi заявила, что станет одним из первых производителей смартфонов, который протестирует новую операционку. В Android 12 ожидаются улучшения по части внешнего вида и защиты приватности.