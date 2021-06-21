Флагманский смартфон Xiaomi протестировали с новейшей Android 12

Источники предполагают, что это глобальная версия Xiaomi Mi 11 Ultra. Утверждается также, что этот смартфон может работать под управлением бета-версии Android 12.

Напомним, после анонса Android 12 компания Xiaomi заявила, что станет одним из первых производителей смартфонов, который протестирует новую операционку. В Android 12 ожидаются улучшения по части внешнего вида и защиты приватности.