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Флагманский смартфон Xiaomi разочаровал качеством селфи-камеры
Хотя основная камера у него хороша
В конце прошлого года Xiaomi выпустила первый смартфон со 108-мегапиксельной камерой — Xiaomi Mi CC9 Pro или Mi Note 10 Pro в европейском варианте. Аппарат занял высокое место в рейтинге основных камер ресурса DxOMark. Теперь же эксперты проверили селфи-камеру устройства. Результат оказался не очень хорошим.
Специалистов флагманский смартфон Xiaomi разочаровал качеством селфи-камеры. Настолько, что они оценили её в 77 баллов, что ставит смартфона на девятое место с конца рейтинга. Такой же результат мы можем увидеть у Google Pixel 2, который вышел в 2017 году.
Экспертам DxOMark при съёмке фотографий на селфи-камеру Mi CC9 Pro не понравились ограниченный динамический диапазон, ограниченная глубина резкости, проблема с передачей тонов кожи.