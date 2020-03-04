Специалистов флагманский смартфон Xiaomi разочаровал качеством селфи-камеры. Настолько, что они оценили её в 77 баллов, что ставит смартфона на девятое место с конца рейтинга. Такой же результат мы можем увидеть у Google Pixel 2, который вышел в 2017 году.

Экспертам DxOMark при съёмке фотографий на селфи-камеру Mi CC9 Pro не понравились ограниченный динамический диапазон, ограниченная глубина резкости, проблема с передачей тонов кожи.