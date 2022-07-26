Флагманский смартфон Xiaomi сравнили с полнокадровой камерой по качеству фото

Сравнение Xiaomi 12S Ultra и полнокадровой Leica M10 провёл китайский блогер. Он заявил, что результат оказался неожиданным: в большинстве сценариев победителем оказался смартфон.

Судя по многочисленным фотографиям, снимки, сделанные на Xiaomi 12S Ultra, очень близки по цветопередаче к снимкам на камеру Leica. Однако благодаря более высокому разрешению, быстрому автофокусу и программным алгоритмам итоговое изображение лучше у Xiaomi 12S Ultra.

Стоит добавить, что Leica M10 оснащена 24-мегапиксельным датчиком изображения. А вот смартфон — однодюймовым 50-мегапиксельным сенсором IMX989, разработанным в сотрудничестве с Sony.