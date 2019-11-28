Флагманский смартфон Xiaomi упал в цене до уровня бюджетников

Xiaomi Mi 9 построен на базе Snapdragon 855, имеет NFC-модуль для бесконтактной оплаты при помощи Google Pay, а сканер отпечатка пальцев встроен прямо в AMOLED-дисплей устройства. Также компания внедрила в Mi 9 поддержку беспроводной зарядки. И если в самом начале цена на данный смартфона находилась на уровне 25-26 тыс рублей, то сейчас, в честь черной пятница на AliExpress, устройство можно будет купить за 16 800 рублей. Для этого достаточно купить флагман Xiaomi именно 29 ноября, не забыв ввести промокод friday15.

Вообще, это достаточно интересное предложение. Особенно учитывая тот факт, что примерно за ту же цену на российском рынке предлагается Redmi Note 8 Pro, который при всей своей интересности все же уступает по-настоящему флагманскому устройству от Xiaomi.