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Флагманский смартфон Xiaomi упал в цене до уровня бюджетников

Теперь это чуть ли не самое “вкусное” предложение на рынке по соотношению цена/железо
В конце зимы Xiaomi представила первое флагманское устройство в 2019 году на базе Snapdragon 855 — Xiaomi Mi 9. В момент выхода смартфон был самым мощным, самым красивым и вообще — самым-самым среди всех устройств китайского гиганта. Но единственное, что малость, но кусалось — это цена Mi 9. Но вот наступает конец года и даже столь дорогой и флагманский смартфон падает в цене до уровня бюджетников той же Xiaomi.

Xiaomi Mi 9 построен на базе Snapdragon 855, имеет NFC-модуль для бесконтактной оплаты при помощи Google Pay, а сканер отпечатка пальцев встроен прямо в AMOLED-дисплей устройства. Также компания внедрила в Mi 9 поддержку беспроводной зарядки. И если в самом начале цена на данный смартфона находилась на уровне 25-26 тыс рублей, то сейчас, в честь черной пятница на AliExpress, устройство можно будет купить за 16 800 рублей. Для этого достаточно купить флагман Xiaomi именно 29 ноября, не забыв ввести промокод friday15.

Вообще, это достаточно интересное предложение. Особенно учитывая тот факт, что примерно за ту же цену на российском рынке предлагается Redmi Note 8 Pro, который при всей своей интересности все же уступает по-настоящему флагманскому устройству от Xiaomi.