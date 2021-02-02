Флагманский смартфонный процессор Samsung уступил Snapdragon 888 по производительности

Для тестирования использовали бенчмарк SPECint2006. Благодаря этому стали известны потребляемая мощность и производительность ядер чипсетов.

«Большие» ядра Cortex-X1 в Exynos набрали в тесте на 7% меньше баллов, чем Cortex-X1 в Snapdragon 888. Разница в показателе производительности на ватт достигла 12% в пользу платформы Qualcomm. Если смотреть на кластер из трёх Cortex-A78 в обоих чипсетах, то Exynos 2100 показывает на 12% более высокую производительность, но за счёт увеличения энергопотребления на 52%. Это делает платформу Samsung на 26% менее энергоэффективной.

В целом же, при использовании версий Galaxy S21 с разными процессорами разница в работе практически не должна ощущаться.