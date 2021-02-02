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Флагманский смартфонный процессор Samsung уступил Snapdragon 888 по производительности
Но для Samsung Exynos 2100 — это всё равно большой шаг вперёд
Недавно представленные смартфоны линейки Galaxy S21 в некоторых регионах работают на топовом процессоре Exynos 2100, а в некоторых — на Snapdragon 888. Как показали тесты, платформа Samsung всё ещё уступает чипсету от Qualcomm по производительности.
Для тестирования использовали бенчмарк SPECint2006. Благодаря этому стали известны потребляемая мощность и производительность ядер чипсетов.
«Большие» ядра Cortex-X1 в Exynos набрали в тесте на 7% меньше баллов, чем Cortex-X1 в Snapdragon 888. Разница в показателе производительности на ватт достигла 12% в пользу платформы Qualcomm. Если смотреть на кластер из трёх Cortex-A78 в обоих чипсетах, то Exynos 2100 показывает на 12% более высокую производительность, но за счёт увеличения энергопотребления на 52%. Это делает платформу Samsung на 26% менее энергоэффективной.
В целом же, при использовании версий Galaxy S21 с разными процессорами разница в работе практически не должна ощущаться.