Флагманский Xiaomi 12 и MIUI 13 анонсируют позже ожидаемого

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Флагманский Xiaomi 12 и MIUI 13 анонсируют позже ожидаемогоНо всё ещё до конца 2021 года
Последние несколько недель по сети активно ходили разговоры, что грядущая презентация Xiaomi состоится уже 12 декабря. Но, судя по всему, это не так.
В китайской соцсети всплыл снимок дорожной карты продаж устройств Xiaomi Mijia. И там, помимо всего прочего, нашлось упоминание большого ивента компании, который пройдёт 28 декабря. Именно на нём, по словам инсайдеров, пройдёт анонс MIUI 13 и флагманского Xiaomi 12.
Что интересно, на фоне свежих утечек в сети также начала набирать популярность версия о том, что Xiaomi 12 не сможет стать первым телефоном на базе новейшего чипа Snapdragon 8Gx Gen 1. Напомним, что анонс свежего SoC от Qualcomm ожидается уже 1 декабря.
Источник: Weibo