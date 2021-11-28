Флагманский Xiaomi 12 и MIUI 13 анонсируют позже ожидаемого

Но всё ещё до конца 2021 года

Последние несколько недель по сети активно ходили разговоры, что грядущая презентация Xiaomi состоится уже 12 декабря. Но, судя по всему, это не так.