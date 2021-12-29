Флагманский Xiaomi 12 Pro уже можно заказать за пределами Китая

Как это часто бывает, «эксклюзивный» для китайского рынка смартфон можно предзаказать на Giztop. В основу Xiaomi 12 Pro, напомним, лёг чип Snapdragon 8 Gen 1. Размер его AMOLED-дисплея — 6,73 дюйма, при этом частота обновления переменная — от 1 до 120 Гц.

Основная камера в смартфоне тройная, каждый модуль в которой на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 4600 мАч, есть поддержка сверхбыстрой зарядки на 120 Вт.