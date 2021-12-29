Флагманский Xiaomi 12 Pro уже можно заказать за пределами Китая

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Флагманский Xiaomi 12 Pro уже можно заказать за пределами КитаяОтправка намечена уже на январь 2022-го
Ещё вчера Xiaomi представила флагманскую линейку смартфонов — Xiaomi 12. Новинки пока что официально доступны лишь на родине компании, в Китае. Но уже сейчас Pro-версию аппарата можно приобрести и за пределами Поднебесной.
Как это часто бывает, «эксклюзивный» для китайского рынка смартфон можно предзаказать на Giztop. В основу Xiaomi 12 Pro, напомним, лёг чип Snapdragon 8 Gen 1. Размер его AMOLED-дисплея — 6,73 дюйма, при этом частота обновления переменная — от 1 до 120 Гц.
Основная камера в смартфоне тройная, каждый модуль в которой на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона — 4600 мАч, есть поддержка сверхбыстрой зарядки на 120 Вт.
Если говорить о цене, то базовую версию 8/128 ГБ просят 899 долларов (66 тыс рублей), за 8/256 ГБ — 969 долларов (71 тыс рублей), а за 12/256 ГБ — 1 049 долларов (77 тыс рублей). Отправка смартфона намечена на январь 2022 года.
Источник: Giztop