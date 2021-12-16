Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Но как это часто бывает, подробности об устройстве утекли в сеть незадолго до официального мероприятия. И судя по ним, нас ждёт по-настоящему интересный аппарат.

Во-первых, в основу Xiaomi 12 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти. При этом размер экрана смартфона составит 6,2 дюйма, FullHD+ дисплей с повышенной частотой обновления и сканером отпечатка пальцев под ним.