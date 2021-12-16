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Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Выглядит как очень интересное предложение
Ни для кого не секрет, что Xiaomi готовится анонсировать свой новый флагман — Xiaomi 12. Презентация в честь этого события должна состояться уже совсем скоро — 28 декабря 2021 года.
Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Но как это часто бывает, подробности об устройстве утекли в сеть незадолго до официального мероприятия. И судя по ним, нас ждёт по-настоящему интересный аппарат.

Во-первых, в основу Xiaomi 12 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти. При этом размер экрана смартфона составит 6,2 дюйма, FullHD+ дисплей с повышенной частотой обновления и сканером отпечатка пальцев под ним.

Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Во-вторых, устройство получит тройную основную камеру с 50 Мп главной камерой, аккумулятор на 5000 мАч и быструю 100 Вт зарядку.

Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

В-третьих, работать Xiaomi 12 будет на Android 12 с установленной MIUI 13 прямо из коробки. Ожидаемая цена смартфона — 920 долларов (68 тыс рублей).

Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Стоит отметить, что источником утечки выступил авторитетный инсайдер OnLeaks, на счету которого огромное количество сбывшихся «предсказаний» об уже вышедших аппаратах.

Источник: Zoutons
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