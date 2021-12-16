Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдером

Флагманский Xiaomi 12 слит полностью — цена, характеристики и внешний вид опубликованы авторитетным инсайдеромВыглядит как очень интересное предложение
Но как это часто бывает, подробности об устройстве утекли в сеть незадолго до официального мероприятия. И судя по ним, нас ждёт по-настоящему интересный аппарат.
Во-первых, в основу Xiaomi 12 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти. При этом размер экрана смартфона составит 6,2 дюйма, FullHD+ дисплей с повышенной частотой обновления и сканером отпечатка пальцев под ним.
Во-вторых, устройство получит тройную основную камеру с 50 Мп главной камерой, аккумулятор на 5000 мАч и быструю 100 Вт зарядку.
В-третьих, работать Xiaomi 12 будет на Android 12 с установленной MIUI 13 прямо из коробки. Ожидаемая цена смартфона — 920 долларов (68 тыс рублей).
Стоит отметить, что источником утечки выступил авторитетный инсайдер OnLeaks, на счету которого огромное количество сбывшихся «предсказаний» об уже вышедших аппаратах.