Флагманский Xiaomi 12 Ultra получит второй дисплей и необычный дизайн

Флагманский Xiaomi 12 Ultra получит второй дисплей и необычный дизайнВыглядит отличным продолжателем идей Mi 11 Ultra
А то, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra, решил продемонстрировать интернет-источник под ником HoiINDI. Он опубликовал высококачественный рендер, который показывает устройство со всех сторон.
Судя по всему, телефон получит дополнительный дисплей на задней панели — аналогичный тому, что Xiaomi уже использует в Mi 11 Ultra, только чуточку больше. На нём будет демонстрироваться основная вспомогательная информация, такая как уровень заряда батареи и время.
Напомним, что 30 ноября Qualcomm проведёт ежегодну презентацию. На ней от компании ждут новых анонсов, в том числе и флагманских чипов линейки Snapdragon.
Ожидается, что линейка Xiaomi 12 станет одной из первых, которая будет базироваться на новейшем Snapdragon 989. При этом если базовая 12-я модель может выйти уже в конце 2021 либо в начале 2022 года, то Xiaomi 12 Pro и 12 Ultra выйдут чуть позднее.
Напомним, что Ultra-версии китайского флагмана приписывают основную камеру на 200 Мп, а также 200-кратный цифровой зум.