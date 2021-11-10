Флагманский Xiaomi 12 Ultra получит второй дисплей и необычный дизайн

Ожидается, что линейка Xiaomi 12 станет одной из первых, которая будет базироваться на новейшем Snapdragon 989. При этом если базовая 12-я модель может выйти уже в конце 2021 либо в начале 2022 года, то Xiaomi 12 Pro и 12 Ultra выйдут чуть позднее.