Флагманский Xiaomi 12S Pro получит Snapdragon 8+ Gen 1 и сверхбыструю зарядку на 120 Вт

Речь о Xiaomi 12S Pro, который накануне прошёл сертификацию в китайском регуляторе 3С. Именно благодаря этому мы знаем, примерно какой получится грядущая новинка.

По всей видимости, в основу телефона ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом девайс также будет поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт.

Экран устройства будет выполнен по технологии OLED, с разрешением QHD+, а также частотой обновления 120 Гц. Основная камера может быть тройной, на 50 Мп каждая, а фронтальная — на 32 Мп.

К сожалению, цена устройства до сих пор остаётся неизвестной. Но учитывая характеристики смартфона, вряд ли она будет низкой.