Флагманы Google и Apple сравнили по скорости работы

Авторы ролика напомнили основные характеристики смартфонов, которые могут повлиять на быстродействие. Так, у Pixel 4 XL имеются 6 ГБ оперативной памяти, процессор Snapdragon 855 и встроенная память типа UFS 2.1 на 64 ГБ. У iPhone 11 Pro Max — 4 ГБ оперативной памяти, NVMe-накопитель на 256 ГБ и процессор A13 Bionic.

По ролику видно, что детище Apple всё-таки оставляет смартфон Google далеко позади. Особенно заметна разница при рендеринге видео в приложении Adobe Premiere Rush. Весь тест iPhone 11 Pro Max прошёл за две минуты 40 секунд, а Pixel 4 XL — за три минуты и 17 секунд.