Флагманы Google Pixel 8 станут быстрее заряжаться, но с «китайцами» не сравнятся

Для сравнения: базовая версия Xiaomi 13 имеет мощность 67 Вт. Однако один аспект остается неизменным - беспроводная зарядка. Похоже, что Google сохранила поддержку беспроводной зарядки, как и в серии Pixel 7, со скоростями 20 Вт и 23 Вт, сообщает Android Authority.

Что касается емкости аккумулятора, то здесь произошли незначительные улучшения. Pixel 8 будет оснащен более емким аккумулятором на 4 485 мАч по сравнению с 4 270 мАч у предыдущей модели. Между тем, Pixel 8 Pro получит лишь небольшое увеличение емкости аккумулятора до 4 950 мАч по сравнению с 4 926 мАч.