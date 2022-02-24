Флагманы Honor Magic4, Honor Magic4 Pro и Honor Magic4 Pro+ "показали" раньше времени

Согласно сертификации, предстоящие телефоны Honor Magic4 будут оснащены возможностями быстрой зарядки. Обычный Magic4 имеет номер модели LGE-AN00, Magic4 Pro - номер модели LGE-AN10, а модель Magic 4 Pro+ - номер модели LGE-AN20.

Honor Magic4 поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. С другой стороны, Magic 4Pro имеет мощность в 100 Вт, Magic4 Pro+ также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Ожидается, что трио Magic4 будет оснащено батареей емкостью 4800 мАч

Что касается других характеристик, Honor Magic4 Pro и Magic4 Pro+ будут работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Gen 1, Magic4, в свою очередь, на чипсете Dimensity 9000. Модельный ряд будет использовать оперативную память LPDDR5 и внутреннее хранилище UFS 3.1.

По слухам, трио будет иметь металлический корпус, а модель Pro+ будет оснащена керамической задней панелью. Ожидается, что Pro и стандартная модель будут иметь кожаную отделку задней панели.

По сообщениям, Magic4 будет оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 2400 1080 пикселей. Magic4 Pro будет иметь более крупную 6,67-дюймовую панель с частотой 120 Гц и разрешением 2772 1344 пикселей. Наконец, Magic4 Pro+ получит 6,78-дюймовый экран с разрешением 3200 * 1440 пикселей.

Телефоны будут оснащены 50 Мп первичным сенсором и сверхширокоугольным объективом в качестве вторичного. Ожидается, что серия также будет оснащена телеобъективами с 16 Мп телеобъективом на Magic4 и 50 Мп телеобъективом на моделях Pro. Телеобъектив на моделях Pro будет иметь поддержку 100-кратного цифрового зума.