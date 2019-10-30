Флагманы Huawei, Xiaomi и OnePlus сравнили по времени работы

Участниками теста стали устройства Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Mate 30 Pro, Realme X2, Mi 9T Pro и Note 8 Pro. Ёмкость аккумулятора у каждого из них составила 4000, 3800, 4500, 4000, 4000 и 45000 мАч соответственно.

Телефоны сняли с зарядки и начали включать на них в режиме автоматической яркости приложения YouTube, Instagram, камеры, AnTuTu, а также игры.

Быстрее всех за три часа разрядился Note 8 Pro. В итоге он сдался самым первым, проработав лишь 5 часов 50 минут.

Победителем стал Huawei Mate 30 Pro. Он продержался 9 часов 26 минут. На второе место поместили Realme X2 (8 часов 53 минуты), на третье — Xiaomi Mi 9T Pro (8 часов 49 минут).

За ними следуют Realme X2 Pro (7 часов 41 минуту), OnePlus 7T (такой же результат).