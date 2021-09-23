Флагманы iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер

Замедленная съёмка (Slow Mo). Побеждает здесь Samsung, но только за счёт того, что замедление видео у него сильнее - в 32 раза.

Дневные фотографии. Несмотря на то что у блогера было несколько вариантов подобных фото, выбрать модель-победителя он не смог. По цветопередаче приятнее Samsung, а фотографии людей издалека лучше делает iPhone.

Видео на основную камеру. Картинка с iPhone, говорит Арун Маини, получается ярче, чётче, на ней меньше шумов. И единственный минус новейшей модели Apple - блики при наведении в темноте на яркие объекты.

Стабилизация. Небольшие различия между смартфонами могут быть видны только в самых сложных условиях (например, при беге), и чуть лучше оказывается Samsung. Также у Galaxy S21 Ultra есть функция сверхстабилизации, но разрешение при этом ограничивается 1080p.

По итогам сравнения камера Samsung Galaxy S21 Ultra набрала чуть больше баллов, чем камера iPhone 13 Pro Max. При этом блогер заметил, что если фото и видео у Samsung лучше по реализации работы функций, насыщенности цветов, то у iPhone - по надёжности в целом, он более стабильно работает, показывает высокую производительность при съёмке в тёмное время суток.