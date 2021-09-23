Флагманы iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камер

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Флагманы iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили по качеству камерВо многих тестах эти модели показали одинаковые результаты
На YouTube-канале Mrwhosetheboss эксперт протестировал фото- и видеосъёмку на двух лучших на данный момент смартфонах Apple и Samsung. Сравнивались аппараты по 12 параметрам.
Ведущий канала Арун Маини (Arun Maini) оценил новейшие флагманы по 12 пунктам.
- Функциональность. По словам блогера, она примерно одинаковая. Камеры обладают схожим числом режимов и функций. И это в том числе благодаря обновлённой версии iPhone - 13 Pro Max (добавились стили съёмки, макрорежим, Cinematic Mode).
- Зум. Здесь однозначно выигрывает Samsung с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом. У Apple же приблизить изображение можно максимум в 3 раза.
- Макросъёмка. Расстояние до объекта при фотографировании у iPhone меньше - 2 сантиметра, в то время как у Samsung - 3. Однако детализация при этом лучше оказывается у Galaxy S21 Ultra. То есть по этому параметру тоже нет победителя.
- Ночной режим. При низком освещении Apple справляется лучше: на его снимках более естественные цвета, лучше детализация, а при более длительной выдержке (10 секунд) он делает примерно такие же фото по качеству, как Samsung. Но у Samsung есть и преимущество - 10-кратный зум, поэтому при приближении фото получаются у него лучше. Тем не менее пальму первенства досталась здесь iPhone.
- Портретный режим. Здесь лучшим стал продукт Apple за счёт более качественных фото при 3-кратном увеличении.
- Съёмка видео на фронтальную камеру. Оба смартфона показывают по этому параметру примерно одинаковые результаты. У селфи-камеры отличная стабилизация, хороший уровень детализации, задний фон не засвечивается.
- Звук при видеосъёмке. По этому пункту также победителя не оказалось.
- Селфи-фото. По мнению ведущего, выигрывают фотографии Samsung. В режиме портрета при съёмке на фронтальную камеру детализация у них выше и при слабом освещении фото получаются не такие резкие, как на iPhone.
- Замедленная съёмка (Slow Mo). Побеждает здесь Samsung, но только за счёт того, что замедление видео у него сильнее - в 32 раза.
- Дневные фотографии. Несмотря на то что у блогера было несколько вариантов подобных фото, выбрать модель-победителя он не смог. По цветопередаче приятнее Samsung, а фотографии людей издалека лучше делает iPhone.
- Видео на основную камеру. Картинка с iPhone, говорит Арун Маини, получается ярче, чётче, на ней меньше шумов. И единственный минус новейшей модели Apple - блики при наведении в темноте на яркие объекты.
- Стабилизация. Небольшие различия между смартфонами могут быть видны только в самых сложных условиях (например, при беге), и чуть лучше оказывается Samsung. Также у Galaxy S21 Ultra есть функция сверхстабилизации, но разрешение при этом ограничивается 1080p.
По итогам сравнения камера Samsung Galaxy S21 Ultra набрала чуть больше баллов, чем камера iPhone 13 Pro Max. При этом блогер заметил, что если фото и видео у Samsung лучше по реализации работы функций, насыщенности цветов, то у iPhone - по надёжности в целом, он более стабильно работает, показывает высокую производительность при съёмке в тёмное время суток.