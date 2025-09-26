Флагманы Poco тоже получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Poco подтвердила, что её следующий флагман будет работать на новом процессоре. Название модели пока не раскрывается, но, по слухам, речь идёт о серии Poco F8. Скорее всего, чип дебютирует в Ultra-версии смартфона. О модели пока мало информации.

Но про Poco F8 Pro известно чуть больше — ожидается, что это будет переименованный Redmi K90. По слухам, он получит 6,59-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и аккумулятор на 7100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Также сообщается о стереодинамиках, металлической рамке и улучшенной виброотдаче.