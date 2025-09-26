Флагманы Poco тоже получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Опубликовано 26 сентября 2025, 19:301 мин.
Флагманы Poco тоже получат новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5И не только он
Qualcomm представила свой новый топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Само собой разумеющееся, что он станет основой для Android-флагманов 2026 года. Первым его получит Xiaomi 17, а теперь стало известно, что и Poco готовит смартфон с этим чипом.
© Qualcomm
Poco подтвердила, что её следующий флагман будет работать на новом процессоре. Название модели пока не раскрывается, но, по слухам, речь идёт о серии Poco F8. Скорее всего, чип дебютирует в Ultra-версии смартфона. О модели пока мало информации.
Но про Poco F8 Pro известно чуть больше — ожидается, что это будет переименованный Redmi K90. По слухам, он получит 6,59-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и аккумулятор на 7100 мА·ч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Также сообщается о стереодинамиках, металлической рамке и улучшенной виброотдаче.