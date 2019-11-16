Флагманы Samsung, Apple и Huawei сравнили по качеству звука

В рейтинге DxOMark по качеству съёмки Galaxy Note 10+ 5G стоит на четвёртом месте. Ту же позицию он занял и в списке лучших смартфонов по качеству звука. Флагман Samsung уступил Huawei Mate 20 X и сразу двум iPhone. Причём один из них — прошлогодний.

Galaxy Note 10+ 5G набрал 66 баллов за звук, Huawei Mate 20 X — 75 баллов, Apple iPhone XS Max — 74 балла, а Apple iPhone 11 Pro Max — 71 балл. Как видите, прошлогодний «яблочный» смартфон уделал даже собрата текущего поколения.

Специалисты также отдельно оценили воспроизведение звука и его запись на Galaxy Note 10+ 5G. Смартфон получил 68 и 61 балл соответственно. Из минусов эксперты назвали небольшой недостаток низких частот и объёма при воспроизведении, неполное шумоподавление и искажения при записи.