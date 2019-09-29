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Сегодня 12:52

Флагманы Samsung и Apple сравнили по скорости запуска приложений

Объём оперативной памяти рулит
Недавно блогеры сравнивали скорость запуска приложений на смартфонах Apple трёх последних поколений. Но гораздо интереснее сравнить новенький iPhone 11 Pro Max с конкурентным устройством Samsung Galaxy Note10+. Именно это и сделали авторы YouTube-канала PhoneBuff.

Блогер включил таймер на обоих смартфонах и начал запускать различные приложения. Почти сразу Galaxy Note10+ вырвался вперёд, но затем начал отставать в некоторых приложениях. В итоге, на первом круге испытания флагман от Samsung оказался на 10 секунд медленнее, чем iPhone 11 Pro Max.

Зато второй круг вывел Galaxy Note10+ в лидеры. Он был быстрее почти на 7 секунд. Это произошло явно благодаря большему объёму «оперативки» в устройстве от Samsung, так как он оставлял все приложения в памяти.

Напомним, у Galaxy Note10+ объём оперативной памяти равен 12 ГБ, а у iPhone 11 Pro Max, судя по всему, 4 ГБ.

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