Флагманы Samsung и Apple сравнили по скорости запуска приложений

Блогер включил таймер на обоих смартфонах и начал запускать различные приложения. Почти сразу Galaxy Note10+ вырвался вперёд, но затем начал отставать в некоторых приложениях. В итоге, на первом круге испытания флагман от Samsung оказался на 10 секунд медленнее, чем iPhone 11 Pro Max.

Зато второй круг вывел Galaxy Note10+ в лидеры. Он был быстрее почти на 7 секунд. Это произошло явно благодаря большему объёму «оперативки» в устройстве от Samsung, так как он оставлял все приложения в памяти.

Напомним, у Galaxy Note10+ объём оперативной памяти равен 12 ГБ, а у iPhone 11 Pro Max, судя по всему, 4 ГБ.