Флагманы Samsung обесценились в три раза сильнее, чем iPhone 13 через два месяца после запуска

Samsung анонсировала линейку Galaxy S22 в феврале 2022 года, почти через пять месяцев после запуска Apple iPhone 13. Всего через два месяца смартфоны Samsung в целом потеряли 46,8% от своей первоначальной стоимости. Google Pixel 6 оказался ненамного лучше, потеряв 41,5% своей стоимости. В обоих случаях это значительное обесценивание по сравнению с моделями ‌iPhone 13‌, которые потеряли всего 16,8% от своей цены через два месяца после запуска.

Galaxy S22 также стала единственной линейкой смартфонов, которая постоянно теряет в цене и не восстанавливается в отличие от iPhone и Pixel. Хуже всего удерживала стоимость модель Samsung Galaxy S22+ 5G с объёмом памяти 128 ГБ.