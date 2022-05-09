Флагманы Samsung обесценились в три раза сильнее, чем iPhone 13 через два месяца после запуска

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Флагманы Samsung обесценились в три раза сильнее, чем iPhone 13 через два месяца после запускаИ больше не восстанавливались в цене
Согласно исследованию SellCell, линейка смартфонов Samsung Galaxy S22 обесценилась почти в три раза сильнее, чем линейка iPhone 13, за первые два месяца после запуска.
Samsung анонсировала линейку Galaxy S22 в феврале 2022 года, почти через пять месяцев после запуска Apple iPhone 13. Всего через два месяца смартфоны Samsung в целом потеряли 46,8% от своей первоначальной стоимости. Google Pixel 6 оказался ненамного лучше, потеряв 41,5% своей стоимости. В обоих случаях это значительное обесценивание по сравнению с моделями iPhone 13, которые потеряли всего 16,8% от своей цены через два месяца после запуска.
Galaxy S22 также стала единственной линейкой смартфонов, которая постоянно теряет в цене и не восстанавливается в отличие от iPhone и Pixel. Хуже всего удерживала стоимость модель Samsung Galaxy S22+ 5G с объёмом памяти 128 ГБ.