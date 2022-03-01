Флагманы Samsung проиграли iPhone 13 по ударопрочности

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Флагманы Samsung проиграли iPhone 13 по ударопрочностиЛучше их не ронять
Смартфоны серии Samsung Galaxy S2 прошли тест на падение, и результаты оказались неожиданными — устройства проиграли iPhone 13.
Новые смартфоны южнокорейского технологического гиганта сбросили с высоты сначала на переднюю, потом на заднюю и боковые стороны. При падении на «лицо» Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra разбились в первом же испытании — их уронили с высоты около двух метров на тротуар. Примечательно, что две из трёх моделей оказались полностью непригодными для использования после этого.
Для сравнения, Apple iPhone 13 тоже проверяли в таком тесте. Линейка в целом показала лучшие результаты. При падении на «лицо» iPhone 13 получил незначительные повреждения и треснул только при втором таком падении.
Когда модели Galaxy S22 бросили на заднюю панель, они все полностью разбились, но работать продолжили.
Источник: Gizmochina