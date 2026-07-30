Флагманы Samsung стали разряжаться в разы быстрее после свежего патча

Один из владельцев Galaxy S25 Ultra рассказал, например, что после обновления телефон разрядился с 85% ночью до почти 5% к середине дня. При этом экран работал всего два часа. Также устройство теряло по 5−7% заряда в час в режиме ожидания, чего раньше не происходило.

Владелец S24 Ultra в свою очередь отметил, что его смартфон раньше легко держал заряд целый день, а теперь время работы «заметно сократилось». Многие также жалуются на нагрев корпуса при обычном использовании, у некоторых замедлилась скорость зарядки устройства.

Проблема, как пишут СМИ, касается только моделей Ultra и связана «именно с июльским обновлением». Пострадали, к счастью, не все пользователи, но заметное число.

Официального заявления от Samsung на момент написания материала не было.