Фото коробки OnePlus Ace 5 Ultra утекло в Сеть

Название подтверждено

OnePlus готовит к выпуску Ace 5 Ultra, топовую модель серии Ace 5, и утечка розничной упаковки подтвердила её название. Изображение коробки, опубликованное инсайдером на Weibo, демонстрирует дизайн с текстом «Ace 5 Ultra». Запуск ожидается в Китае в мае, но, вероятно, без глобальной версии.