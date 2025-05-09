Фото коробки OnePlus Ace 5 Ultra утекло в Сеть

Опубликовано 09 мая 2025, 15:291 мин.
Фото коробки OnePlus Ace 5 Ultra утекло в СетьНазвание подтверждено
OnePlus готовит к выпуску Ace 5 Ultra, топовую модель серии Ace 5, и утечка розничной упаковки подтвердила её название. Изображение коробки, опубликованное инсайдером на Weibo, демонстрирует дизайн с текстом «Ace 5 Ultra». Запуск ожидается в Китае в мае, но, вероятно, без глобальной версии.
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Ace 5 Ultra оснащён чипом Dimensity 9400 Plus от MediaTek. Смартфон получил 6,79-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт обещает длительную работу. Камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX906 и 50-мегапиксельный перископический объектив с 3x зумом.
Устройство работает на Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Geekbench подтвердил 16 ГБ оперативной памяти. Цена пока неизвестна.