Фото на новый флагманский смартфон Huawei сравнили со снимками на Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

Проверкой занялись авторы ресурса GSMArena. Для тестов они взяли Huawei P40 Pro — среднюю модель из представленных вчера. Напомним, смартфон оснащён основным 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1.28 дюймов, дополнительными широкоугольным кинообъективом на 40 Мп, телеобъективом на 12 Мп и 3D-датчкиком измерения глубины.

Новинку сравнивали с прошлогодним Huawei P30 Pro, недавним Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

Эксперты отметили, что новинка от китайского производителя выдаёт отличные дневные снимки. Детальностью и цветами они соответствуют фотографиям на Galaxy S20 Ultra.