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Фото на новый флагманский смартфон Huawei сравнили со снимками на Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

А ещё на прошлогодний P30 Pro
Вчера Huawei представила смартфоны линейки P40. На бумаге камера новинок кажется отличной. Однако, как снимают аппараты на самом деле? Фото на новый флагманский смартфон Huawei уже сравнили со снимками на Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

Проверкой занялись авторы ресурса GSMArena. Для тестов они взяли Huawei P40 Pro — среднюю модель из представленных вчера. Напомним, смартфон оснащён основным 50-мегапиксельным сенсором формата 1/1.28 дюймов, дополнительными широкоугольным кинообъективом на 40 Мп, телеобъективом на 12 Мп и 3D-датчкиком измерения глубины.

Новинку сравнивали с прошлогодним Huawei P30 Pro, недавним Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.

Эксперты отметили, что новинка от китайского производителя выдаёт отличные дневные снимки. Детальностью и цветами они соответствуют фотографиям на Galaxy S20 Ultra.

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Huawei P40 Pro

Фото: GSMArena

Huawei P40 Pro стал абсолютным лидером по качеству снимков на ультраширокоугольный объектив. Также смартфон превзошёл противников по части пятикратного зума. По съёмке при плохом освещении Huawei P40 Pro лучшим не назвали. У Galaxy S20 Ultra получается качественнее. Ночной режим у новинки Huawei соответствует оному у iPhone.

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Фото: GSMArena