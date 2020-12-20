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Фото подтвердило детали дизайна следующего флагманского смартфона Xiaomi
Его могут анонсировать уже 29 декабря
В конце декабря Xiaomi может представить флагманский Mi 11 — первый смартфон на процессоре Snapdragon 888. В сети появилась новая утечка, касающаяся устройства. Она подтвердила детали его дизайна.
На фото, опубликованное в китайской соцсети Weibo, попало закалённое защитное стекло для Xiaomi Mi 11. Благодаря снимку стало ясно, что смартфон получит экран с загнутыми краями. Также в дисплее будет вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Такой же дизайн был у Xiaomi Mi 10. К сожалению, утечка подтверждает, что нам не стоит ждать подэкранной камеры в Mi 11.
XiaomiToday
По слухам, новинка будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, а также получит быструю зарядку мощностью 55 Вт.