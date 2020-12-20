Фото подтвердило детали дизайна следующего флагманского смартфона Xiaomi

На фото, опубликованное в китайской соцсети Weibo, попало закалённое защитное стекло для Xiaomi Mi 11. Благодаря снимку стало ясно, что смартфон получит экран с загнутыми краями. Также в дисплее будет вырез под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Такой же дизайн был у Xiaomi Mi 10. К сожалению, утечка подтверждает, что нам не стоит ждать подэкранной камеры в Mi 11.